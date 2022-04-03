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«Экономический кошмар»: Трамп предсказал США неутешительное будущее

алиса краузова
05:27 03.04.2022
Дональд Трамп оценил экономические перспективы Соединенных Штатов.
«Экономический кошмар»: Трамп предсказал США неутешительное будущее
© Фото: MediaPunch face to face Globallookpress
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Экономика в Соединенных Штатах пребывает в крайне плачевном состоянии. Такое заявление сделал  бывший американский лидер Дональд Трамп.

На одном из митингов для своих сторонников, прошедшем накануне в штате Мичиган, экс-президент указал, что США пребывают на грани падения в стагфляцию - одновременную рецессию и инфляцию.

«Нас качает на пороге экономического кошмара», - цитирует высказывание политика РИА Новости.

По мнению Трампа, на фоне падения реальных доходов и неутешительных прогнозов в перспективе действующая администрация государства рискует всем, что было создано их предшественниками. Сложившуюся экономическую ситуацию бывший лидер США именовал «инфляционным бедствием Байдена».

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