«Экономический кошмар»: Трамп предсказал США неутешительное будущее
Дональд Трамп оценил экономические перспективы Соединенных Штатов.
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Экономика в Соединенных Штатах пребывает в крайне плачевном состоянии. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.
На одном из митингов для своих сторонников, прошедшем накануне в штате Мичиган, экс-президент указал, что США пребывают на грани падения в стагфляцию - одновременную рецессию и инфляцию.
«Нас качает на пороге экономического кошмара», - цитирует высказывание политика РИА Новости.
По мнению Трампа, на фоне падения реальных доходов и неутешительных прогнозов в перспективе действующая администрация государства рискует всем, что было создано их предшественниками. Сложившуюся экономическую ситуацию бывший лидер США именовал «инфляционным бедствием Байдена».