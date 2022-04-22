Центры МЧС России выдали единовременные выплаты более 6 тысячам жителей Украины

В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Спасательные центры МЧС России продолжают работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины.

За месяц работы пунктов выдачи их сотрудники приняли 6,5 тыс. заявлений. Выплаты уже удалось получить более 6 тыс. человек. Среди них - пенсионеры, работники бюджетной сферы и, а также пожилые люди, выплаты которым производятся на дому.

С 20 апреля текущего года колоннами спасательных центров ведомства на Донбасс и Украину удалось доставить более 700 тонн гуманитарного груза.

Ранее военнослужащие ВС РФ в преддверии Пасхи доставили гуманитарную помощь в Луганскую Народную Республику. Продукты были переданы в местный храм, чтобы все жители села имели возможность получить их абсолютно бесплатно и встретить светлый праздник за накрытым столом в кругу семьи и друзей.