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Российские военные в преддверии светлой Пасхи доставили гуманитарную помощь в ЛНР. Продукты передали в местный храм, чтобы все жители села могли получить их абсолютно бесплатно и встретить один из самых важных православных праздников за накрытым столом в кругу семьи и друзей.

Также российские военные помогают отреставрировать памятник воинам освободителям - жители этого поселка смогли сохранить его, несмотря на все старания Киева переписать историю.

По словам местных жителей, товары в магазинах есть, но вот купить их не на что. Украина перестала выплачивать пенсии и пособия почти два месяца назад. До прихода нашей армии выживали только за счет собственного хозяйства, но элементарных продуктов, таких, как крупы, мука и сахар, конечно, не хватало. В следующий раз российские военные обещали доставить медикаменты, в первую очередь жизненно необходимые. Новая гуманитарная колонна уже формируется.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российские военные доставили более 50 тонн гумпомощи для нуждающихся в Харьковскую область. Для больших упаковок промышленных товаров жители нашли отдельные помещения. Там и складировали доставленную гумпомощь.