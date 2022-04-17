Армия Армия Армия

Российские военные доставили более 50 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Алиса Краузе
05:00 17.04.2022
Российские военнослужащие доставили более 50 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь в населенные пункты Харьковской области. В сопровождении российской военной полиции данная гуманитарная помощь общим объемом более 50 тонн на грузовых автомобилях была направлена наиболее нуждающихся жителям.

Для больших упаковок промышленных товаров жители нашли отдельные помещения. Там складировали доставленную гумпомощь. Раздачей займутся в ближайшие дни.

Жители населенных пунктов с маленькими детьми без электричества, телефонной связи, подвоза питьевой воды и продуктов питания вынуждены укрываться и прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях. Люди стараются без крайней необходимости из домов не выходить, но привоз гуманитарной помощи - событие особенное.

Когда весь гуманитарный груз распределен и передан нуждающимся жителям, колонна домой. После осуществления гуманитарной миссии военнослужащие возвращаются на территорию Российской Федерации без происшествий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:40 В стране и мире
Видео
Южная и Северная Пальмиры: в Сирии устроили выставку петербургских художников среди руин древнего города
04:34 В стране и мире
Economist: большая часть мира игнорирует просьбы США пойти против России
00:23 В стране и мире
Видео
«Мы были брошены»: британский наемник рассказал, как попал в плен в Мариуполе
22:10 Армия
МО: ВОЗ не дала оценку действиям неонацистов по оборудованию огневых точек в медучреждениях
21:35 В стране и мире
Видео
Два человека погибли при столкновении двух автобусов в Воронежской области
Популярное
Видео
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран
Видео
МО РФ: безвозвратные потери украинской армии, Нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек
Видео
Главнокомандующий ВМФ и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва»
Видео
МО РФ: высокоточным оружием уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Подземный город: в ДНР рассказали, что затрудняет штурм «Азовстали»
Видео
В Белграде проходит массовая акция в поддержку России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.