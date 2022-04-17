Российские военные доставили более 50 тонн гумпомощи в Харьковскую область

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь в населенные пункты Харьковской области. В сопровождении российской военной полиции данная гуманитарная помощь общим объемом более 50 тонн на грузовых автомобилях была направлена наиболее нуждающихся жителям.

Для больших упаковок промышленных товаров жители нашли отдельные помещения. Там складировали доставленную гумпомощь. Раздачей займутся в ближайшие дни.

Жители населенных пунктов с маленькими детьми без электричества, телефонной связи, подвоза питьевой воды и продуктов питания вынуждены укрываться и прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях. Люди стараются без крайней необходимости из домов не выходить, но привоз гуманитарной помощи - событие особенное.

Когда весь гуманитарный груз распределен и передан нуждающимся жителям, колонна домой. После осуществления гуманитарной миссии военнослужащие возвращаются на территорию Российской Федерации без происшествий.