С флагами и цветами: кадры встречи в Донецке батальона «Сомали» после победы в Мариуполе

В городе военнослужащие вместе с чеченским спецназом зачищали наиболее сложные районы - в том числе, территорию комбината «Азовсталь».

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Донецке тепло встретили батальон ДНР «Сомали», который сыграл важную роль при освобождении Мариуполя. К бойцам, вернувшимся домой, горожане вышли с флагами и цветами.

«Неожиданно и очень приятно», - поделились впечатлениями сами военнослужащие.

В Мариуполе батальон вместе с чеченским спецназом зачищал наиболее сложные районы - в том числе, территорию комбината «Азовсталь». Накануне подразделению поступила команда о передислокации на другой участок фронта.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что в промышленной зоне «Азовстали» в Мариуполе блокировано более двух тысяч украинских боевиков. По словам главы военного ведомства, на момент окружения 11 марта общая численность группировки противника в городе составляла более 8 100 человек.

В свою очередь Путин приказал отменить штурм мариупольского комбината, а вместо этого поручил заблокировать промзону, чтобы не рисковать жизнями российских военнослужащих.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов