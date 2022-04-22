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С флагами и цветами: кадры встречи в Донецке батальона «Сомали» после победы в Мариуполе

05:38 22.04.2022
В городе военнослужащие вместе с чеченским спецназом зачищали наиболее сложные районы - в том числе, территорию комбината «Азовсталь».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Донецке тепло встретили батальон ДНР «Сомали», который сыграл важную роль при освобождении Мариуполя. К бойцам, вернувшимся домой, горожане вышли с флагами и цветами.

«Неожиданно и очень приятно», - поделились впечатлениями сами военнослужащие.

В Мариуполе батальон вместе с чеченским спецназом зачищал наиболее сложные районы - в том числе, территорию комбината «Азовсталь». Накануне подразделению поступила команда о передислокации на другой участок фронта.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что в промышленной зоне «Азовстали» в Мариуполе блокировано более двух тысяч украинских боевиков. По словам главы военного ведомства, на момент окружения 11 марта общая численность группировки противника в городе составляла более 8 100 человек. 

В свою очередь Путин приказал отменить штурм мариупольского комбината, а вместо этого поручил заблокировать промзону, чтобы не рисковать жизнями российских военнослужащих.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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