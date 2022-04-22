СМИ: Росавиация порекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS
В Росавиации рекомендовали авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS. Об этом сообщают «Известия».
«Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS», - пишет издание.
Как утверждается, соответствующее письмо глава ведомства Дмитрий Ядров направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и главам межрегиональных территориальных управлений агентства.
«Поручено оказывать содействие экипажам самолетов в случае отключения GPS, пилотам следует немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы», - пишет СМИ.
Ранее в Росавиации сообщили, что включение авиакомпаний РФ в «черный список» ЕС не повлияет на безопасность полетов. В ведомстве также отметили, что данное решение ЕС только подтверждает стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» России.