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Военные РФ эвакуировали из-под Харькова семью из 26 человек

05:00 22.04.2022
Беженцам предоставили здание пустующего детского сада, обеспечили продуктами и всем необходимым.
Военные РФ эвакуировали из-под Харькова семью из 26 человек
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военные эвакуировали из Харьковской области большую семью беженцев. Двадцать шесть человек, среди которых 17 детей и девять взрослых уехали из города Изюм, когда ВСУ начали его обстреливать. По их словам, как только появилась возможность, они сразу перебрались на подконтрольную нашим военным территорию.

Там им предоставили здание пустующего детского сада, обеспечили продуктами и всем необходимым. Тем не менее, долго в таких условиях находиться было невозможно, поэтому им предложили перебраться в Белгородскую область, на что они сразу же согласились.

«Страшненько. Мы все забежали в погреб сразу, в одних шлепках. Три раза я слышал, как сильно бахало», - рассказал один из эвакуированных детей.

Взрослые же выразили надежду на то, чтобы их дети могли спокойно выйти на улицу без мысли о том, что в их сторону может прилететь снаряд.

«Два месяца, что мы здесь находились, нас только Россия и кормила. Нам помогали ребята с армии постоянно. Потому что ни у нас доходов нет, ни с банкомата не снять ничего», - рассказала одна из эвакуированных женщин.

Всех беженцев в специальных бронекапсулах переправили через границу. Дорога заняла пять часов. На пропускном пункте их осмотрели врачи, а также предоставили горячий чай и еду.

Накануне сообщалось о том, что более трехсот беженцев из Донбасса прибыли в приморский город Находка. Из них около 90 человек это дети, также присутствуют пожилые люди.

В свою очередь, глава Находки Тимур Магинский заявил, что местные предприятия готовы к принятию беженцев на работу - в том числе речь идет и о расположенном в городе судоремонтном заводе.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Максим Низкодубов, Николай Баранов

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