Россия-матушка: более трехсот беженцев из Донбасса прибыли в Находку

Около 90 человек из прибывших трех сотен - это дети. Также среди беженцев имеются и пожилые люди.

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Более трехсот беженцев из Донбасса прибыли в приморский город Находка. Из них около 90 человек это дети, также присутствуют пожилые люди. За прибытием пострадавших от политики и действий Украины людей наблюдал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.

Глава Находки Тимур Магинский заявил, что предприятия Находки готовы к принятию беженцев на работу - в том числе, речь идет и о расположенном в городе судоремонтном заводе.

«Город растет, мы нуждаемся в людях, которые готовы работать и вкладывать себя в развитие города», - отметил Магинский.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что в мариупольском заводе «Азовсталь» блокировано более двух тысяч украинских боевиков.

Также Шойгу заявил, что стянутые в Мариуполь украинские «Точки-У» могли достать до Ростова и Таганрога.