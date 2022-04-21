Россия-матушка: более трехсот беженцев из Донбасса прибыли в Находку
Более трехсот беженцев из Донбасса прибыли в приморский город Находка. Из них около 90 человек это дети, также присутствуют пожилые люди. За прибытием пострадавших от политики и действий Украины людей наблюдал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.
Глава Находки Тимур Магинский заявил, что предприятия Находки готовы к принятию беженцев на работу - в том числе, речь идет и о расположенном в городе судоремонтном заводе.
«Город растет, мы нуждаемся в людях, которые готовы работать и вкладывать себя в развитие города», - отметил Магинский.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что в мариупольском заводе «Азовсталь» блокировано более двух тысяч украинских боевиков.
Также Шойгу заявил, что стянутые в Мариуполь украинские «Точки-У» могли достать до Ростова и Таганрога.