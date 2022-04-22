Посол Антонов прокомментировал лишение России статуса наблюдателя в ОАГ

По словам дипломата, РФ отдавала все силы и возможности достижению целей Организации американских государств.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России в роли постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

«Задача любой международной структуры - объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно», - отметил Антонов в Telegram-канале российского посольства.

По словам посла, Россия отдавала все силы и возможности достижению целей ОАГ. Кроме того, по мнению Антонова, на латиноамериканских партнеров РФ сейчас «оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов».

Ранее сообщалось, что Организация американских государств приостановила статус РФ в качестве наблюдателя из-за обострившейся ситуации на Украине. На голосовании двадцать пять человек высказались за одобрение резолюции, восемь человек воздержались.