В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов прокомментировал лишение России статуса наблюдателя в ОАГ

Виктория Ивашечкина
04:02 22.04.2022
По словам дипломата, РФ отдавала все силы и возможности достижению целей Организации американских государств.
Посол Антонов прокомментировал лишение России статуса наблюдателя в ОАГ
© Фото: Oas, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России в роли постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

«Задача любой международной структуры - объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно», - отметил Антонов в Telegram-канале российского посольства. 

По словам посла, Россия отдавала все силы и возможности достижению целей ОАГ. Кроме того, по мнению Антонова, на латиноамериканских партнеров РФ сейчас «оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов».

Ранее сообщалось, что Организация американских государств приостановила статус РФ в качестве наблюдателя из-за обострившейся ситуации на Украине. На голосовании двадцать пять человек высказались за одобрение резолюции, восемь человек воздержались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:06 В стране и мире
Видео
Животные в безопасности: как живет пострадавший от обстрелов зоопарк в Мариуполе
04:02 В стране и мире
Посол Антонов прокомментировал лишение России статуса наблюдателя в ОАГ
03:20 В стране и мире
Глава Евросовета заявил, что ЕС предоставит Украине тяжелое вооружение
02:11 Спорт
Видео
Бойкот себе во вред: как решение отстранить россиян от участия в турнире повлияет на Уимблдон
02:02 Армия
Видео
Весточка из дома: более десяти тысяч куличей передала Ростовская область российским военным на Украине
Популярное
В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту
Видео
«Леденящее кровь предупреждение»: как западная пресса отреагировала на успешный пуск «Сармата»
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР
Видео
Путин подтвердил, что сложившим оружие боевикам в Мариуполе гарантирована жизнь
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.