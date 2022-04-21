В стране и мире Организация американских государств приостановила статус РФ в качестве наблюдателя Виктория Ивашечкина Двадцать пять человек проголосовали за одобрение документа, восемь воздержались. © Фото: Oliver Contreras, ZUMAPRESS.com, Global Look Perss Читайте нас на: Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) одобрил резолюцию о приостановке статуса России в качестве наблюдателя при организации из-за обострения ситуации на Украине. «Двадцатью пятью голосами за Постоянный совет ОАГ одобрил резолюцию. Против отдано 0 голосов, восемь воздержавшихся, один отсутствовавший», - сказано в сообщении на странице организации в Twitter. Несколькими днями ранее сообщалось, что после объявления о досрочном прекращении полномочий в Совете Организации объединенных наций (ООН) Россия сохранился статус наблюдателя в Совете по правам человека (СПЧ). При этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что действия Вашингтона по исключению РФ из Совета ООН по правам человека похожи на театр абсурда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика