Байден вновь заявил об отсутствии планов направлять войска США на Украину

Американский президент подчеркнул, что Штаты сосредоточат свои усилия на военной помощи Киеву.

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Американский лидер Джо Байден снова заявил, что не отправит ни одного военнослужащего США на территорию Украины, чтобы избежать риска «третьей мировой войны».

«Мы не станем направлять ни одного американского военного на Украину, чтобы не начать третью мировую войну», - подчеркнул он на мероприятии Демократической партии США в Орегоне, передает ТАСС.

Байден отметил, что США вместо этого сосредоточат свои усилия на военной помощи Украине.

Накануне американский лидер сообщил, что власти США выделят Украине дополнительный объем военной помощи на сумму в 800 миллионов долларов. По его словам, на Украину отправят тяжелую артиллерию, боеприпасы для нее и тактические БПЛА.