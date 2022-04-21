Байден пообещал Украине артиллерию и БПЛА

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Власти Соединенных Штатов Америки выделят Украине дополнительный объем военной помощи на сумму в 800 миллионов долларов. Об этом 21 апреля сообщил президент США Джо Байден. По его словам, на Украину отправят тяжелую артиллерию, боеприпасы для нее и тактические БПЛА.

«Сегодня я объявляю еще об одном пакете помощи Украине на $800 млн, чтобы усилить способности Украины вести боевые действия на востоке, на Донбассе», - приводит РИА Новости слова главы Белого дома.

Ранее в Пентагоне заявили, что в скором времени Соединенные Штаты начнут обучение украинских военнослужащих применению американских гаубиц. Предполагается, что военные будут использовать схему «обучай обучающих». Таким образом, инструкторы США обучат небольшое количество украинских солдат, которые затем будут готовить других в ВСУ.

Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Киева. Главными целями заявлены демилитаризация и денацификация. В Минобороны уточнили, что не наносят ударов по гражданским объектам, поражая лишь инфраструктуру ВСУ.