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Глава Еврокомиссии призвала к быстрым поставкам вооружения на Украину

Марина Крижановская
03:42 17.04.2022
По ее мнению, нет различий между тяжелым и легким вооружением, которое возможно направить Украине.
Глава Еврокомиссии призвала к быстрым поставкам вооружения на Украину
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все государства Европейского союза обеспечить Украину вооружением. По ее словам, только в таком случае страна сможет выстоять «в своей тяжелой оборонительной борьбе».

По мнению Фон дер Ляйен, нет различий между тяжелым и легким вооружением, которое было бы возможно направить Украине. Об этом она рассказала в своем интервью газете Bild am Sonntag.

«Все страны-члены Евросоюза, кто может, должны быстро доставить оружие на Украину, потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе», - цитирует РИА Новости главу Еврокомиссии.

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала, что процесс присоединения к Евросоюзу обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, как в случае с Украиной, возможны необычные шаги.

Она отметила, что украинцам важно решить, что они будут делать в будущем и как хотят строить свою страну.

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