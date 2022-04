В стране и мире Глава Еврокомиссии призвала к быстрым поставкам вооружения на Украину Марина Крижановская По ее мнению, нет различий между тяжелым и легким вооружением, которое возможно направить Украине. © Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress Читайте нас на: Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все государства Европейского союза обеспечить Украину вооружением. По ее словам, только в таком случае страна сможет выстоять «в своей тяжелой оборонительной борьбе». По мнению Фон дер Ляйен, нет различий между тяжелым и легким вооружением, которое было бы возможно направить Украине. Об этом она рассказала в своем интервью газете Bild am Sonntag. «Все страны-члены Евросоюза, кто может, должны быстро доставить оружие на Украину, потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе», - цитирует РИА Новости главу Еврокомиссии. Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала, что процесс присоединения к Евросоюзу обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, как в случае с Украиной, возможны необычные шаги. Она отметила, что украинцам важно решить, что они будут делать в будущем и как хотят строить свою страну. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика