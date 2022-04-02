МО РФ: авиация ВКС РФ поразила 28 военных объектов Украины за день

Среди пораженных объектов - два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 28 военных объектов украинской армии. Также представитель оборонного ведомства сообщал о выведенном из строя ВС РФ военного аэродрома Миргород в Полтавской области.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ», - сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, сегодня днем в районах станций Лозовая и Павлоград высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом ВСУ, которые предназначались для усиления группировки украинских войск в Донбассе.

Ранее разрушенные районы Мариуполя сняли с квадрокоптера. На кадрах видны почерневшие остатки того, что раньше было жилыми домами.