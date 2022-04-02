В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ракова сообщила, что в Москве выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек

Елизавета Потейчук
22:55 02.04.2022
Вице-мэр добавила, что к привычной работе вернулись реабилитационные учреждения, в которых располагались обсервационные пространства для пациентов с легким течением заболевания.
Ракова сообщила, что в Москве выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что из-за улучшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице ряд медицинских и реабилитационных учреждений вернутся к стандартному режиму работы. В частности, плановый прием возобновили многие амбулаторные КТ-центры.

«Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка пяти тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем - это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц. В городе останется порядка трех тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. После проведения обратного перепрофилирования и перевода части инфраструктуры для борьбы с COVID-19 в резерв коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе составит порядка трех тысяч коек в 11 стационарах», - отметила Ракова.

Вице-мэр добавила, что к привычной работе вернулись реабилитационные учреждения, в которых располагались обсервационные пространства для пациентов с легким течением заболевания. Кроме того, четыре резервных госпиталя, которые будут законсервированы, находятся в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ.

Ракова также обратила внимание, что задействованные под обсервационные пространства учреждения соцзащиты уже начали оказывать комплексную медпомощь жителям столицы с инвалидностью. Предварительно помещения прошли санитарную обработку, и сотрудники сдали тесты на COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Также в Минздраве добавили, что препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:08 Армия
МО РФ: Киев не выполнил своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь
21:04 В стране и мире
Песков заявил, что Путин для России является брендом
20:42 В стране и мире
Песков: вокруг РФ и Белоруссии создана сеть лабораторий по разработке биооружия против ряда этносов
20:02 В стране и мире
Видео
В Подольске полыхает склад на площади четыре тысячи «квадратов»
19:12 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Популярное
Видео
В Москве дерево рухнуло на девочку
Видео
МО РФ: 31 марта более 100 националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера»
Видео
Высокоточным ударом ВС РФ выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Видео
За храбрость и мужество: российским десантникам вручили госнаграды за героизм в ходе спецоперации на Украине
Видео
В клубах дыма: как российские военные продолжают зачищать Мариуполь от неонацистов
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.