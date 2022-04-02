Ракова сообщила, что в Москве выводят из работы с COVID-19 более 5 тысяч коек

Вице-мэр добавила, что к привычной работе вернулись реабилитационные учреждения, в которых располагались обсервационные пространства для пациентов с легким течением заболевания.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что из-за улучшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице ряд медицинских и реабилитационных учреждений вернутся к стандартному режиму работы. В частности, плановый прием возобновили многие амбулаторные КТ-центры.

«Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка пяти тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем - это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц. В городе останется порядка трех тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. После проведения обратного перепрофилирования и перевода части инфраструктуры для борьбы с COVID-19 в резерв коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе составит порядка трех тысяч коек в 11 стационарах», - отметила Ракова.

Вице-мэр добавила, что к привычной работе вернулись реабилитационные учреждения, в которых располагались обсервационные пространства для пациентов с легким течением заболевания. Кроме того, четыре резервных госпиталя, которые будут законсервированы, находятся в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ.

Ракова также обратила внимание, что задействованные под обсервационные пространства учреждения соцзащиты уже начали оказывать комплексную медпомощь жителям столицы с инвалидностью. Предварительно помещения прошли санитарную обработку, и сотрудники сдали тесты на COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Также в Минздраве добавили, что препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.