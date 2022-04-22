СМИ: Чехия и США заключат договор о военном сотрудничестве

Утверждается, что договор Вашингтона и Праги будет носить более общий характер, чем договор Штатов с другими странами.

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Глава минобороны Чехии Яна Чернохова в ходе официального визита в Вашингтон и ее американский коллега Ллойд Остин подтвердили взаимный интерес в заключении договора о военном сотрудничестве. Об этом заявило чешское ТВ со ссылкой на собственные дипломатические источники.

«Главы минобороны США и Чехии подтвердили намерение заключить договор о военном сотрудничестве между обеими странами, который есть у Вашингтона с большинством других государств-членов НАТО», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

При этом уточняется, что договор Праги и Вашингтона будет носить более общий характер. В частности, не будет упоминаться точное количество направляемых в Чехию американских военнослужащих.

Как утверждает СМИ, во время переговоров министров было подписано соглашение о сотрудничестве между оборонными отраслями обеих стран.

Несколькими днями ранее в Пентагоне заявили, что в скором времени Соединенные Штаты начнут обучение украинских военнослужащих применению американских гаубиц. Уточнялось, что военные США будут использовать схему «обучай обучающих». Таким образом, американские инструкторы обучат небольшое количество украинских солдат, которые затем будут готовить других в ВСУ