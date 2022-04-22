Байден заявил, что США перестали снабжать мир прогрессом

Америка больше не создает прогрессивных технологий, объяснил президент.

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Соединенные Штаты перестали снабжать мир прогрессом и переменами. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в штате Орегон.

Америка больше не создает прогрессивных технологий, отметил лидер. К примеру, изобретенные компанией Intel микрочипы теперь производят на Тайване, пояснил он.

«Весь прогресс, все перемены пришли из американских технологий. Мы их больше не делаем», - цитирует Байдена РИА Новости.

США также больше не лидируют в мире по вложениям в инфраструктуру, добавил президент.

Ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Байден нанес стране больше урона, чем любой другой американский президент в современной истории. По его мнению, в стране происходит худший в истории кризис.