До восьми тонн в сутки: российские военные развернули мобильный хлебозавод под Мариуполем

Свежую выпечку сразу грузят в машины и развозят в пункты выдачи гуманитарной помощи.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под Мариуполем заработал мобильный хлебозавод. Российские военные развернули предприятие в одном из уцелевших ангаров.

Мощности мобильного завода хватит для изготовления восьми тонн хлеба в сутки. Он позволит обеспечить голодающих жителей города свежим хлебом до тех пор, пока не будет восстановлена работа мариупольских хлебных комбинатов.

Свежую выпечку сразу же грузят в машины и развозят в пункты выдачи гуманитарной помощи. За горячим хлебом моментально выстраивается огромная очередь. Российские военные также пообещали испечь для жителей Мариуполя куличи к Пасхе и бесплатно раздавать их в праздничные дни.

Ранее военнослужащие ВС РФ восстановили пекарню в Харьковской области, которую разбомбили украинские силовики. Жители освобожденных территорий получили свежий хлеб впервые за два месяца.