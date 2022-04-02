Песков заявил, что Путин для России является брендом

По мнению Дмитрия Пескова, президент РФ пользуется уникальной поддержкой населения, которая сейчас ушла за 80%.

© Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress

Президент Российской Федерации Владимир Путин является настоящим брендом страны. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас все-таки бренд - Путин, это действительно так», - сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24».

Пресс-секретарь президента Российской Федерации добавил, что Владимир Путин пользуется совершенно уникальной поддержкой. Согласно словам Пескова, уровень поддержки президента с начала специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР существенно вырос и сейчас ушел за 80%.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что демилитаризация Украины идет полным ходом. Он обратил внимание, что во многом военная инфраструктура Вооруженных сил Украины разрушена.