«Выживем и переживем»: пловец Коротышкин об отстранении Рылова от соревнований под эгидой FINA

Двукратного олимпийского чемпиона отстранили на девять месяцев в связи с участием в праздничном концерте в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крымского полуострова с Россией.

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Российский пловец, олимпийский призер 2012 года, чемпион мира 2010 года Евгений Коротышкин в беседе со «Звездой» прокомментировал отстранение Евгения Рылова от международных соревнований по плаванию, которые будут проводиться под эгидой Международной федерации (FINA).

«Я думаю, что это момент для оспаривания в спортивном суде. Это делать нужно, но, я думаю, что это бесперспективно...Сейчас я думаю, что международная федерация так сделала для того, чтобы обезопасить спортсменов от каких-либо провокаций», - считает спортсмен.

По его словам, такое решение не ослабит российскую сборную, спортсмены которой являются очень сильными и смогут составить конкуренцию друг другу в период без международных соревнований.

«Переживем. У нас сборная России достаточно сильная команда и духом, и генетически. Я думаю, в любом случае, даже если у нас не будет международных стартов, конкуренцию друг другу мы сможем себе обеспечить. Знаете, я думаю, что выживем», - сказал он.

Ранее стало известно, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова отстранили на девять месяцев от международных соревнований по плаванию под эгидой FINA, решение вступает в силу с 20 апреля.

Было отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что спортсмен находился на праздничном концерте в московских «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крымского полуострова с Россией.