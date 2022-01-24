«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ

Мосгорсуд признал законными запреты, наложенные на депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее Басманный суд Москвы запретил Рашкину на время следствия посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета суд установил до 13 февраля 2022 года. Защита подала протест.

После оглашения вердикта по жалобе Рашкин в беседе со «Звездой» заявил, что суд своим решением ограничил его полномочия как депутата, поскольку он не сможет принимать участие в заседаниях Госдумы.

«Меня лишили возможности на удаленке принимать участие. Каким образом? Туда что, лось залезет? В комитет придет, уши растопырит и будет слушать, какие я законы в комитетах аргументирую на удаленке? Ну что за чушь? Судом меня ограничили как депутата», - сказал народный избранник.

Перед началом сегодняшнего заседания Рашкин сообщил «Звезде», что если жалоба его адвоката останется без удовлетворения, то он не станет выполнять свои обязательства в качестве депутата ГД РФ.