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«Никогда не сдамся в плен»: отец героически погибшего в спецоперации офицера ВДВ Зорина рассказал о сыне

10:07 22.04.2022
В ходе боя с неприятелем, который превосходил по численности, он получил контузию и сильные ожоги. Под шквальным огнем помог выбраться товарищу и оказать ему медпомощь, а после продолжил бой. Попав в окружение, Зорин подорвал себя и врагов гранатой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Отец гвардии старшего лейтенанта Дениса Зорина, героически погибшего в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, поделился воспоминаниями о сыне. Ранее в Волгоградской области родителям Зорина вручили «Золотую Звезду», звание Героя России указом президента ему было присвоено посмертно.

Денис Зорин - командир противотанкового взвода десантно-штурмовой дивизии. В ходе боя с неприятелем, который превосходил по численности, он получил контузию и сильные ожоги. Но, несмотря на это, под шквальным огнем он помог выбраться товарищу и оказать ему медицинскую помощь, а после продолжил бой. Попав в окружение, подорвал себя и врагов гранатой.

«Он говорил: "Папа, мама, я никогда в плен не сдамся". И он выполнил свой долг геройски, до конца. Мы ему благодарны за это, что вырос у нас такой он... послушный, мужественный. Он поступил мужественно, геройски, не каждый на это пойдет», - сказал отец офицера Владимир Бибик.

Церемония впервые прошла в Зале воинской и трудовой славы. На ней собрались родственники, друзья семьи, представители дивизии, в которой служил Денис, ветераны и юнармецы. Награду родителям передал губернатор Волгоградской области. Денис Зорин имеет медали и за участие в военной операции России в Сирии.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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