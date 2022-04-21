Родным погибшего на Украине офицера ВДВ Дениса Зорина вручили Звезду Героя РФ

Денис Зорин погиб в первые дни проведения специальной военной операции в неравном бою с националистами.

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Президент России присвоил звание Героя России гвардии старшему лейтенанту Денису Зорину посмертно. Боец проявил мужество и героизм в ходе специальной военной операции на территории Украины. Золотую Звезду семье героя передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В один из первых дней спецоперации офицер ВДВ столкнулся с упорным сопротивлением противника. В неравном бою получил контузию и сильные ожоги. Несмотря на ранения и шквальный огонь националистов, помог тяжело раненному товарищу и продолжил бой. Попав в окружение подорвал себя и врагов гранатой.

Награду сына вручили маме героя - Ираиде Николаевне Зориной. Также на церемонии присутствовали его отчим Владимир Алексеевич Бибик, невеста Юлия Гетманская, родственники и друзья.