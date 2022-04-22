Рашкин приехал в суд Саратовской области, где ему огласят приговор

Ранее стало известно, что прокурор запросил для депутата 3,5 года условно. Рашкина обвиняют в незаконной охоте.

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Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин прибыл в Калининский районный суд Саратовской области, где ему огласят приговор по делу о незаконной охоте.

На улице Рашкина встречали журналисты, он коротко ответил на их вопросы и зашел в здание. Сегодняшнее заседание будет закрытым, как объяснили в суде, из-за коронавирусных ограничений.

Накануне адвокат Рашкина рассказал Звезде», что прокурор запросил для депутата 3,5 года условно. Напомним, что, по данным следствия, в октябре прошлого года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося. Его обвиняют в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.