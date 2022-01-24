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Рашкин пригрозил «не выполнять обязательств депутата» в случае отказа суда удовлетворить жалобу его защиты

Роман Захаров
11:31 24.01.2022
Мосгорсуд в понедельник, 24 января, проверит законность запретов, наложенных на депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Депутат Госдумы Валерий Рашкин прибыл в суд на рассмотрение жалобы его защиты по мерам пресечения для народного избранника по делу о незаконной охоте. Перед началом процесса Рашкин заявил, что если жалоба останется без удовлетворения, то он не станет выполнять свои обязательства в качестве депутата ГД РФ.

«Не буду выполнять обязательства как депутат Государственной думы. Вы будете на меня жаловаться, что я не отвечаю, что я не делаю депутатские запросы, что законы, которые группы отработали, лежат без движения. Вы будете писать на меня жалобы, жалобы будут направлять в Следственный комитет и суды, которые приняли такое решение», - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента «Звезды».

Ранее Басманный суд Москвы запретил Валерию Рашкину на время следствия посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета суд установил до 13 февраля 2022 года.

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