Рашкин пригрозил «не выполнять обязательств депутата» в случае отказа суда удовлетворить жалобу его защиты

Депутат Госдумы Валерий Рашкин прибыл в суд на рассмотрение жалобы его защиты по мерам пресечения для народного избранника по делу о незаконной охоте. Перед началом процесса Рашкин заявил, что если жалоба останется без удовлетворения, то он не станет выполнять свои обязательства в качестве депутата ГД РФ.

«Не буду выполнять обязательства как депутат Государственной думы. Вы будете на меня жаловаться, что я не отвечаю, что я не делаю депутатские запросы, что законы, которые группы отработали, лежат без движения. Вы будете писать на меня жалобы, жалобы будут направлять в Следственный комитет и суды, которые приняли такое решение», - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента «Звезды».

Ранее Басманный суд Москвы запретил Валерию Рашкину на время следствия посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета суд установил до 13 февраля 2022 года.