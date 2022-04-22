WSJ: глава минобороны Украины призвал заменить ОБСЕ и ООН

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ОБСЕ и ООН не справились с урегулированием конфликта вокруг Украины, и их необходимо заменить на более эффективные институты.

«Эти организации провалились. Как и Лига Наций до них, они должны быть заменены на новый и более эффективный набор международных институтов», - утверждает Резников в статье для The Wall Street Journal.

По его словам, новая система реагирования на угрозы должна предусматривать заранее подготовленные санкции, которые затем применялись бы автоматически в момент начала конфликта.

Алексей Резников в статье для американского издания выразил мнение о том, что текущая ситуация могла бы быть иной если Запад ввел превентивные ограничительные меры в отношении России.

В начале апреля СМИ сообщали о том, что ФРГ отказалась поставлять Киеву 100 БМП Marder. За несколько дней до этого украинский министр обороны направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать БМП и другие тяжелые вооружения. На что в немецком оборонном ведомстве заявили, что подобная просьба должна рассматриваться с участием НАТО