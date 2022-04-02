Песков: РФ хотела бы продолжать переговоры с Украиной в Белоруссии, но Киев не хочет

Как сообщает пресс-секретарь президента РФ, Украина до последнего не хотела проводить переговоры с российской стороной в Белоруссии.

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Российская Федерация была бы рада продолжать переговоры с Украиной в Белоруссии, но Киев против, поэтому важен сам факт продолжения диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или не удобно, или по каким-то другим причинам. Согласитесь, что главное нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они [переговоры] продолжались хоть в Стамбуле, хоть где», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также Дмитрий Песков добавил, что Украина до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Белоруссии, они прошли там с огромным трудом.

«И, собственно, первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались», - рассказал Дмитрий Песков в эфире белорусского канала.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации сообщил, что в ходе специальной военной операции России по защите Луганской и Донецкой Народных Республик демилитаризация Украины идет полным ходом. По словам Пескова, это действительно является одной из целей спецоперации, и очень важной.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.