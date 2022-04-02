Песков: Украина - недружественная страна ни для РФ, ни для Белоруссии

По словам официального представителя Кремля, Украина по сути запретила на своей территории деятельность российских СМИ.

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Украина - это страна, которая сделала русский язык второстепенным. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также высказал точку зрения, что Украина по сути запретила на своей территории деятельность российских СМИ.

«И одновременно, если вы помните, это страна, которая очень непростую позицию заняла, когда были события в Беларуси в 2020 году. Поэтому я бы сказал так, что эта страна, которая недружественная ни России, ни Беларуси», - добавил Песков в интервью каналу «Беларусь - 1».

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возникающие в СМИ призывы «идти до конца» в ходе спецоперации ВС РФ. Так, официальный представитель Кремля призвал не допускать эмоций в отношении боевых действий на Украине.

Напомним, в Кремле заявили, что денацификация Украины является целью спецоперации ВС РФ, а Песков сообщил, что часть украинцев сотрудничают с российскими военными. Оценивая ход операции, он сказал, что все мероприятия идут четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.