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В Кремле призвали не допускать эмоций в отношении спецоперации на Украине

Егор Левин
13:46 30.03.2022
Дмитрий Песков напомнил, что переговорами занимаются профессионалы, не доверять которым причин нет.
В Кремле призвали не допускать эмоций в отношении спецоперации на Украине
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В Кремле выразили мнение о том, что «Сталинградов» на Украине быть не должно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возникающие в СМИ призывы «идти до конца» в ходе спецоперации ВС РФ.

«Никаких “Сталинградов” у нас в календаре нет и быть не должно. А главное - здесь не должно быть места эмоциям», - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что переговорами занимаются профессионалы, не доверять которым причин нет.

«Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам», - подытожил он.

Ранее в Кремле заявили, что денацификация Украины является целью спецоперации ВС РФ, а Песков сообщил, что часть украинцев сотрудничают с российскими военными. Оценивая ход операции, он сказал, что все мероприятия идут четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

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