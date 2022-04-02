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Пожар уничтожил десятки домов в дачном обществе под Красноярском

Алексей Курильченко
15:09 02.04.2022
По данным прокуратуры причиной пожара стало возгорание на свалке.
© Видео: Вконтакте, Наш Дом - Минусинск! © Фото: Вконтакте, Наш Дом - Минусинск!
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На юге Красноярского края под городом Минусинск произошел крупны пожар, который уничтожил 20 домов. По информации прокуратуры, возгорание произошло на свалке, по данному факту организована проверка. О пострадавших в результате пожаре не сообщается.

«По предварительным данным, в дачном обществе "Кооператор" сгорело четыре улицы - 20 домов - данные по другим обществам уточняются. Возникла угроза распространения пожара на два дачных общества - "Железнодорожник" и "Автомобилист" - а также на четыре двухэтажных жилых дома в поселке Зеленый Бор. Организована эвакуация граждан из зоны пожара. Ущерб от пожара устанавливается», - цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.

В феврале в четырехэтажном жилом доме в Орехово-Зуево произошло возгорание кровли. Из здания до приезда спасателей эвакуировались 35 человек, в том числе пять детей.

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