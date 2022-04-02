В ДНР заявили о 525 военных Украины, перешедших на сторону республики с начала спецоперации

Ранее представитель УНМ ДНР рассказал, как военнослужащие ВСУ бросали форму и вооружение, переодеваясь в гражданскую одежду.

© Фото: Народная милиция ДНР

С начала специальной военной операции РФ по защите Луганской и Донецкой Народных Республик 525 украинских военнослужащих перешли на сторону ДНР. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону Донецкой Народной Республики 525 военнослужащих вооруженных сил Украины», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее представитель пресс-службы УНМ Донецкой Народной Республики Павел Фоменко рассказал, как в населенном пункте Марьинка военнослужащие Украины бросали форму и вооружение, переодеваясь в гражданскую одежду. Также, были показаны кадры уничтоженной линии обороны ВСУ в населенном пункте.