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Представитель пресс-службы УНМ ДНР Павел Фоменко рассказал, как в населенном пункте Марьинка украинские военнослужащие бросали форму и вооружение, переодеваясь в гражданскую одежду. Он также показал кадры уничтоженной линии обороны украинской армии в населенном пункте.

«Чем глубже мы продвигаемся по населенному пункту Марьинка, тем больше мы видим брошенной формы ВСУ, они реально переодеваются в гражданку и отходят», - сказал Фоменко.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как российские военные продолжают зачищать Мариуполь от неонацистов. Так, военные ВС РФ стараются всячески сохранить градообразующие предприятия с целью выбить вооруженные формирования Украины из подземных укрытий. Кроме того, четыре дня назад морпехи зачистили военный госпиталь ВСУ.