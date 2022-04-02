МО РФ: в районах станций Лозовая и Павлоград ракетами уничтожены боеприпасы и техника, направляемые для усиления ВСУ в Донбассе

В частности, были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом украинской армии, сообщили в министерстве.

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сегодня днем высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом украинской армии. По его словам, вооружение предназначалось для усиления группировки войск ВСУ.

«Днем 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе», - сказал представитель оборонного ведомства на брифинге.

Кроме того, 31 марта более сотни националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.