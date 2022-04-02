Армия МО РФ: 31 марта более 100 националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера» Согласно заявлению Минобороны РФ, более 100 националистов и наемников из западных стран уничтожено ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Оперативно-тактическим комплексом «Искандер» Вооруженных сил России 31 марта был нанесен удар по штабу обороны в городе Харьков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран», - сообщил представитель оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении украинских хранилищ топлива Кременчугского НПЗ высокоточным оружием. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, с хранилищ осуществлялись поставки топлива для группировок ВСУ. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика