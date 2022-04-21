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Сгоревшая техника и груда бетона: во что превратилась птицефабрика в Запорожье после удара ВСУ «Точкой-У»

08:46 21.04.2022
Дотла сгорело несколько автомобилей, которые использовались для обеспечения работы предприятия в Токмаке. Кроме того, были повреждены близлежащие жилые дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны РФ показало кадры последствий преступного удара ВСУ «Точкой-У» по мирному гражданскому предприятию населенного пункта Токмак в Запорожье. В результате обстрела была разрушена частная птицефабрика.

На опубликованных кадрах видно, что здания предприятия превратились в груду бетона и дерева. Дотла сгорело несколько автомобилей, которые использовались для обеспечения работы предприятия. Кроме того, были повреждены близлежащие жилые дома.

Руководитель подразделения птицеводческого комплекса Людмила Мартынюк рассказала, что взрыв произошел, когда она находилась дома уже после окончания рабочей смены. Женщина живет в 13 километрах от птицефабрики.

«Услышала взрыв и мне перезвонил начальник охранной службы, что у нас на площадке произошел взрыв. Я с мужем сюда приехала, подъехали руководители учреждения. Мы видим здесь взрыв где произошел непосредственно и все повреждения санпропускника масштабные. Корпуса не пострадали, механические клапана только. Ущерб я даже не могу передать какой. Огромный», - сказала Мартынюк.

Она также сообщила, что в ближайшее время планируется перевезти птицу в более спокойное место на другую площадку, будет освобождаться место для восстановления фабрики.

Несколькими днями ранее в населенном пункте Токмак ударом тактического ракетного комплекса «Точка-У» ВСУ были разрушены складские помещения, принадлежавшие одному из фермерских хозяйств и повреждены близлежащие жилые постройки.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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