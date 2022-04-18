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ВСУ ракетным ударом разрушили фермерское хозяйство в Запорожской области: кадры последствий

07:19 18.04.2022
В МО РФ сообщили, что удар был предположительно нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Преступный ракетный удар нанесли украинские военнослужащие по мирному гражданскому хозяйству, подвергнув жителей населенного пункта опасности.

В российском оборонном ведомстве добавили, что удар по частным хозяйственным постройкам и жилым домам фермеров был предположительно нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У».

«Тут бетонирование армированное, толщиной сантиметров 15-20. Вырвало такую ямку. Отбойный молоток – ничего тут не сделаешь. Представляете, какая была мощь, плиты как карточный домик разлетелись. Балка, которая стояла – была такая перемычка – она растворилась, упала...Лежит три бетонных блока в подвале. Как они туда влезли – я не знаю. То есть мощность была очень большая», - рассказал хозяин разрушенного склада.

Мужчина отметил, что проснулся вместе с супругой ночью от громких звуков. Он добавил, что, по его мнению, последующие разрушения указывают на то, что это могла быть ракета.

«Подпрыгнули на кровати вместе с женой – было три хлопка. Два очень сильных, один – ну такой – как танк стрельнул. Все надеялись, что это не у нас...По разрушениям я думаю, что это была какая-то ракета. Сильная ракета», - сказал он.

Было подчеркнуто, что здания и постройки частного сельскохозяйственного предприятия в результате обстрела ВСУ были полностью уничтожены, восстановить их нельзя.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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