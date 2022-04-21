В посольстве РФ заявили, что новые санкции говорят об отчаянии США

Также в диппредставительстве обратили внимание, что введенные рестрикции, прежде всего, наносят удар по самим Штатам.

© Фото: Посольство России в США, Facebook

Новые ограничения против России говорят о том, что США находятся в отчаянии от неспособности подчинить Москву своей воле. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», - говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале.

Также в посольстве обратили внимание, что введенные рестрикции, прежде всего, наносят удар по самим Штатам.

Напомним, о новых санкциях США объявили накануне: речь идет о визовых ограничениях для 635 россиян. Ранее британское издание Economist сообщило, что, несмотря на уговоры и просьбы США занять антироссийскую позицию, большинство стран на это не идут. Одним из таких ярких примеров является Индия.