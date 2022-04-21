В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Робин Гуд наоборот»: эксперт назвал фактор, который может помешать Макрону победить Ле Пен

Анна Назайкина
08:16 21.04.2022
По словам эксперта, Макрон пытается противопоставить свою программу программе Марин Ле Пен, которая сделала акцент на социально-экономических вопросах, прежде всего на том, что беспокоит граждан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, Globallookpress
Читайте нас на:

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе со «Звездой» объяснил разность программ Эмманнюэля Макрона и Марин Ле Пен, которые они представляют в ходе выборной кампании. Также специалист рассказал, что может помешать действующему главе государства одержать победу в президентской гонке.

По словам Федорова, Макрон пытается противопоставить свою программу программе Марин Ле Пен, которая сделала акцент на социально-экономических вопросах, прежде всего на том, что беспокоит граждан. Макрон и его команда стремятся всеми силами убедить общественность в том, что программа Ле Пен популистская, что она не разбирается в экономике, что ее программа не просчитана и приведет к бесполезным миллиардным затратам.

«Пытаются показать большинству французов, что программа Марин Ле Пен нереалистична и поэтому губительная для страны. Это основной упор в соревновании программ между Макроном, действующим президентом, и Марин Ле Пен», - сказал Федоров.

Не совпадает и международная повестка дня, которую защищают Ле Пен и Макрон, добавил эксперт: в ходе недавних конференций, где Ле Пен обозначила свои внешнеполитические приоритеты, она прямо сказала, что считает, что с Россией надо устанавливать прагматичные отношения.

«Без России не обойтись, потому что это великая страна по территории и по потенциалу, экономическому, военному и прочему. Хочешь не хочешь, но нужно устанавливать с Россией какой-то модус вивенди...Она считает, что после заключения мира между Россией и Украиной, после окончания военных действий, необходимо, чтобы НАТО искало пути стратегического партнерства с Россией. Такое заявление в нынешних условиях кажется прорывным», - подчеркнул он.

Эксперт заявил, значительная часть населения страны не доверяет действующему французскому лидеру, граждане называют его «Робин Гудом наоборот».

«То есть человеком, который берет у бедных и передает богатым средства, деньги и прочее. Такой образ яркий. Не побоюсь сказать, что многие слои населения просто ненавидят Макрона, просто считают, что он президент богатых, что ему чужды, он не понимает настроения рядовых французов», - отметил Федоров.

Он также добавил, что результаты первого тура голосования подтвердили положения о том, что французское общество расколото, и 60 процентов населения голосует за крайне правых и крайне левых, то есть за Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона, который лишь немного уступил Ле Пен в первом туре голосования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:03 В стране и мире
В посольстве РФ заявили, что новые санкции говорят об отчаянии США
07:17 В стране и мире
Видео
Эвакуированы почти 600 детей: кадры из охваченной пожаром школы в Павлодаре
06:10 Армия
Видео
Опубликованы кадры последствий нового удара ВСУ «Точкой-У» по городу Токмак в Запорожье
06:00 Армия
Видео
Вид с брони: как прошла переброска в Москву военной техники к параду Победы
06:00 Армия
Видео
От медицины до робототехники: в технополисе «ЭРА» стартовала выставка «День инноваций Минобороны России»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Видео
Украина потеряла 140 самолетов и 496 беспилотников за все время спецоперации
Видео
В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
Видео
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
Видео
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.