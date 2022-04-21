«Робин Гуд наоборот»: эксперт назвал фактор, который может помешать Макрону победить Ле Пен

По словам эксперта, Макрон пытается противопоставить свою программу программе Марин Ле Пен, которая сделала акцент на социально-экономических вопросах, прежде всего на том, что беспокоит граждан.

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе со «Звездой» объяснил разность программ Эмманнюэля Макрона и Марин Ле Пен, которые они представляют в ходе выборной кампании. Также специалист рассказал, что может помешать действующему главе государства одержать победу в президентской гонке.

По словам Федорова, Макрон пытается противопоставить свою программу программе Марин Ле Пен, которая сделала акцент на социально-экономических вопросах, прежде всего на том, что беспокоит граждан. Макрон и его команда стремятся всеми силами убедить общественность в том, что программа Ле Пен популистская, что она не разбирается в экономике, что ее программа не просчитана и приведет к бесполезным миллиардным затратам.

«Пытаются показать большинству французов, что программа Марин Ле Пен нереалистична и поэтому губительная для страны. Это основной упор в соревновании программ между Макроном, действующим президентом, и Марин Ле Пен», - сказал Федоров.

Не совпадает и международная повестка дня, которую защищают Ле Пен и Макрон, добавил эксперт: в ходе недавних конференций, где Ле Пен обозначила свои внешнеполитические приоритеты, она прямо сказала, что считает, что с Россией надо устанавливать прагматичные отношения.

«Без России не обойтись, потому что это великая страна по территории и по потенциалу, экономическому, военному и прочему. Хочешь не хочешь, но нужно устанавливать с Россией какой-то модус вивенди...Она считает, что после заключения мира между Россией и Украиной, после окончания военных действий, необходимо, чтобы НАТО искало пути стратегического партнерства с Россией. Такое заявление в нынешних условиях кажется прорывным», - подчеркнул он.

Эксперт заявил, значительная часть населения страны не доверяет действующему французскому лидеру, граждане называют его «Робин Гудом наоборот».

«То есть человеком, который берет у бедных и передает богатым средства, деньги и прочее. Такой образ яркий. Не побоюсь сказать, что многие слои населения просто ненавидят Макрона, просто считают, что он президент богатых, что ему чужды, он не понимает настроения рядовых французов», - отметил Федоров.

Он также добавил, что результаты первого тура голосования подтвердили положения о том, что французское общество расколото, и 60 процентов населения голосует за крайне правых и крайне левых, то есть за Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона, который лишь немного уступил Ле Пен в первом туре голосования.