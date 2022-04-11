Политолог рассказал, чем опасна для США и Британии победа Ле Пен на выборах во Франции

Он отметил, что кандидат в президенты Франции Ле Пен более идеологизирована и сдерживать ее какими-либо институтами и советниками, рекомендациями не удастся.

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Результат президентских выборов во Франции «скорее всего, будет носить негативный характер для антироссийской политики и США, и Соединенного Королевства». Таким мнением поделился политолог Малек Дудаков в эксклюзивном комментарии «Звезде».

Он отметил, что «на текущий момент и в Вашингтоне, и в Лондоне наблюдается своего рода паника среди политического класса по поводу возможного итога выборов во Франции».

Поясняя свое мнение, он указал на особенные характер и риторику одного из ключевых кандидатов на пост президента Французской Республики в 2022 году - лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Отстаивает те позиции, которые идут поперек горла для всего атлантического истеблишмента», - сообщил политолог.

Он добавил, что в Белом доме считают, что возможная победа Ле Пен может стать началом конца всей украинской стратегии, а также попытки объединения коллективного Запада против России. Он объяснил это ее возможностью «торпедировать антироссийские санкции» и способностью «выйти из блока НАТО», что может привести к выходу из состава альянса и другие страны, «у которых сейчас не очень хорошие отношения с Вашингтоном».

«И, конечно, Марин Ле Пен способна в общем, если не уничтожить, то сильно реформировать Евросоюз в том виде, в котором он сейчас существует», - рассказал Малек Дудаков.

Политолог сказал, что «похожие настроения сейчас царят и в Лондоне». Он пояснил это тем, что кандидат в президенты Франции Ле Пен более идеологизирована и сдерживать ее какими-либо институтами и советниками, рекомендациями не удастся.

Также он допустил вероятность того, что на текущих выборах Ле Пен не наберет нужного количества голосов для абсолютной победы. Но вместе с тем он обратил внимание на ее возможность стать французским президентом через пять лет, поскольку Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться на еще один пятилетний срок.

«Поэтому я думаю, что если Марин Ле Пен с небольшим отрывом проиграет на этих выборах, то она моментально становится фаворитом на следующей президентской гонке через пять лет, где, я напомню, Макрон уже выдвигаться не может. И там уже у Ле Пен будут уже очень высокие шансы на то, чтобы занять пост президента Франции», - считает эксперт в политологии.

Подытоживая вероятную победу Марин Ле Пен на президентских выборах, политолог Дудаков обратил внимание на снижение накала ее риторики за период украинского кризиса, но «при этом она последовательно продолжает выступать против антироссийских санкций и занимает критические позиции в отношении НАТО тоже».

Он выразил уверенность, что победа Ле Пен приведет к позитивным последствиям для России. Это как минимум может выразиться в торпедировании особо жестких санкций для России и «может привести к кризису внутри НАТО, если пойдет по пути Де Голля, на которого она ориентируется и которого пытается копировать».



Ранее сообщалось, что Ле Пен лидирует на выборах президента Франции после подсчета половины голосов. В первом туре выборов после подсчета 50% голосов она набирает 27,55% голосов избирателей, Макрон - 26,66%.