Немецкий экономист предупредил Европу о крахе евро

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Евро превращается во все более неустойчивую валюту. Ее может уничтожить длительная инфляция, которая ожидается в Евросоюзе из-за введения санкций против России. Так считает бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

В интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten, он отметил, что возможна ситуация, когда европейцы станут искать замену официальным деньгам.

Кроме того, Майер предупредил, что инфляция может отозваться негативными последствиями не только в экономике, но и политико-социальной сфере.

Ранее это же издание сообщило, что жители Германии стали жить хуже из-за роста инфляции в стране: накопленные деньги немцы тратят на еду. Люди начали во многом себе отказывать в связи с повышением цен на электричество, топливо и продукты.