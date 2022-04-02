Массовая авария с десятком машин спровоцировала перекрытие трассы в Калужской области

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В Боровском районе Калужской области на 90 километре Киевского шоссе произошло несколько аварий. По предварительным данным, столкнулись десять автомобилей, в результате ДТП пострадала женщина, которая была доставлена в Боровскую ЦРБ, сообщили в соцсетях.

Также в результате масштабного ДТП образовалась многокилометровая пробка. На 87 километре Киевского шоссе водитель фуры не успел среагировать на затор, из-за чего грузовик занесло и развернуло прямо поперек трассы. Кадры с квадрокоптера с места происшествия оказались в распоряжении «Звезды». Трасса на данный момент остается перекрытой.

Ранее на Киевском шоссе в сторону Москвы произошло массовое ДТП на фоне обильного снегопада. Отмечается, что инцидент произошел на 31-м километре шоссе в районе аэропорта Внуково.