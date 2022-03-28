На Киевском шоссе произошло массовое ДТП

Инцидент произошел на 31-м километре шоссе в районе аэропорта Внуково.

© Видео: Вконтакте, Галина Козинская © Фото: Вконтакте, Галина Козинская

На Киевском шоссе в сторону Москвы произошло массовое ДТП на фоне обильного снегопада. По неподтвержденным данным, в аварию попали около десятка машин. О пострадавших не сообщается.

«На 31-м км Киевского шоссе (в районе аэропорта Внуково) в сторону Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Обстоятельства ДТП выясняются», - говорится в сообщении столичного Дептранса.

Также водителей призвали быть осторожными из-за сильного ветра и мокрого снега, которые могут привести к гололедице.

В феврале на Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие на 61-м километре. Уточняется, что в ДТП попали грузовые и легковые автомобили. Два человека пострадали.