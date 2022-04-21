В стране и мире Председатель КНР раскритиковал односторонние санкции и двойные стандарты Иван Линдеманн Как отметил Си Цзиньпин, политика грубой силы ставит под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация усугубляет вызовы безопасности. © Фото: Huang Jingwen, Xinhua, globallookpress Читайте нас на: Пекин выступает против введения односторонних санкций и не поддерживает двойные стандарты. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на ежегодном Боаоском форуме. «Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», - приводит его слова агентство Reuters. Как отметил китайский лидер, политика грубой силы ставит под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация усугубляет вызовы безопасности. Напомним, что Пекин неоднократно осуждал введенные против России санкции Запада. Несколько дней назад Госдеп США пригрозил Китаю «серьезными последствиями» в случае поставок вооружения для РФ или иной помощи с обходом ограничений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика