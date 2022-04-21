Председатель КНР раскритиковал односторонние санкции и двойные стандарты
Как отметил Си Цзиньпин, политика грубой силы ставит под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация усугубляет вызовы безопасности.
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Пекин выступает против введения односторонних санкций и не поддерживает двойные стандарты. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на ежегодном Боаоском форуме.
«Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», - приводит его слова агентство Reuters.
Как отметил китайский лидер, политика грубой силы ставит под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация усугубляет вызовы безопасности.
Напомним, что Пекин неоднократно осуждал введенные против России санкции Запада. Несколько дней назад Госдеп США пригрозил Китаю «серьезными последствиями» в случае поставок вооружения для РФ или иной помощи с обходом ограничений.