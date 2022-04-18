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Госдеп пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае помощи России

Виктория Ивашечкина
23:58 18.04.2022
По словам главы американского военного ведомства, Штаты следят за возможным китайским содействием РФ.
Госдеп пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае помощи России
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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Госдепартамент пригрозил Китаю «серьезными последствиями» в случае поставок вооружения для России или иной помощи с обходом санкций.

«За этим последуют серьезные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров», - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, официальный Вашингтон внимательно следит за возможной китайским содействием России, но пока не зафиксировали передачи вооружений.

Накануне китайский военный эксперт Сун Чжонпин заявил, что США используют Украину для противостояния с Россией. По его словам, для Штатов лучшим способом спровоцировать эскалацию конфликта на Украине - поставлять оружие Киеву.

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