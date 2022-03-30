В Германии запустили чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ

В стране был создан кризисный штаб и мониторинговый центр для отслеживания ситуации с поставками.

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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил о том, что в стране запущен план по предупреждению чрезвычайных ситуаций на случай прекращения поставок российского газа. На данный момент задействована первая ступень плана из трех. Она предусматривает создание мониторингового центра и создание кризисного штаба.

«На данный момент перебоев с поставками нет. Но мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми в случае эскалации со стороны России. Кризисная группа анализирует и оценивает ситуацию с поставками, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры для повышения надежности поставок. Федеральное правительство делает все возможное, чтобы продолжать обеспечивать безопасность поставок в Германию», - цитирует Хабека сайт правительства ФРГ.

Двадцать третьего марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро и будет рассчитываться в рублях. Позже в Кремле уточнили, что речь идет только о поставках газа компании «Газпром» и не касается «НОВАТЭКа».