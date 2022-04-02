«Ущемляют за русский язык»: боец «Айдара»* объяснил решения сдаться
Сложивший оружие боец украинского националистического батальона «Айдар»* Денис Нурыга рассказал, что в формировании ни в каком виде не принимают русский язык. Именно это и желание говорить по-русски и мотивировало военнослужащего перейти на сторону России.
«Ущемляют за русский язык. Документация абсолютно должна быть, где бы ни работал, вестись на украинском языке. В школе детей очень сильно напрягают на украинский язык. Для меня это неприемлемо. Я хочу разговаривать на том языке, на котором я разговариваю с детства. Эта ситуация в стране уже надоела. Хочется домой, мира», - рассказал Нурыга.
Он рассказал, что родился в крымской Алуште. Там сейчас проживают его родные, к которым бывший военнослужащий хочет вернуться.
Также Нурыга рассказал, что бойцы «Айдара»* могли применять насилие к любому, кто говорил при них на русском языке. Иногда они могли даже убить русскоговорящего человека.
* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов