«Ущемляют за русский язык»: боец «Айдара»* объяснил решения сдаться

По словам сложившего оружие военнослужащего, его семья живет в Крыму, куда он планирует вернуться.

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Сложивший оружие боец украинского националистического батальона «Айдар»* Денис Нурыга рассказал, что в формировании ни в каком виде не принимают русский язык. Именно это и желание говорить по-русски и мотивировало военнослужащего перейти на сторону России.

«Ущемляют за русский язык. Документация абсолютно должна быть, где бы ни работал, вестись на украинском языке. В школе детей очень сильно напрягают на украинский язык. Для меня это неприемлемо. Я хочу разговаривать на том языке, на котором я разговариваю с детства. Эта ситуация в стране уже надоела. Хочется домой, мира», - рассказал Нурыга.

Он рассказал, что родился в крымской Алуште. Там сейчас проживают его родные, к которым бывший военнослужащий хочет вернуться.

Также Нурыга рассказал, что бойцы «Айдара»* могли применять насилие к любому, кто говорил при них на русском языке. Иногда они могли даже убить русскоговорящего человека.

* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов