«Не говоришь на украинском, будут последствия»: боец «Айдара»* о провокациях батальона
Добровольно сложивший оружие боец украинского нацбатальона «Айдар»*, младший сержант Денис Нурыга рассказал о том, какие провокационные действия проводили боевики. По его словам, националисты нападали на любого, кто не говорил на украинском языке, считая их сторонниками РФ.
«Есть провокационные действия, связанные с языковым барьером. Если ты не разговариваешь на украинском языке, значит ты являешь приверженцем России. И для этого человека могут быть очень плохие последствия, вплоть до летального исхода», - рассказал офицер.
Ранее пленный боец запрещенного в России националистического батальона «Айдар»* Сергей Никитюк в эксклюзивном интервью «Звезде» в шокирующих деталях описал быт и нравы своих сослуживцев.
* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов