«Не говоришь на украинском, будут последствия»: боец «Айдара»* о провокациях батальона

Националисты могли убить любого, кто не разговаривал на украинском языке, считая их сторонниками России.

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Добровольно сложивший оружие боец украинского нацбатальона «Айдар»*, младший сержант Денис Нурыга рассказал о том, какие провокационные действия проводили боевики. По его словам, националисты нападали на любого, кто не говорил на украинском языке, считая их сторонниками РФ.

«Есть провокационные действия, связанные с языковым барьером. Если ты не разговариваешь на украинском языке, значит ты являешь приверженцем России. И для этого человека могут быть очень плохие последствия, вплоть до летального исхода», - рассказал офицер.

Ранее пленный боец запрещенного в России националистического батальона «Айдар»* Сергей Никитюк в эксклюзивном интервью «Звезде» в шокирующих деталях описал быт и нравы своих сослуживцев.

* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов