Американские телезрители поддержали ведущую, обвинившую Байдена в топливном кризисе

Комментаторы не согласны с президентом США, что кризис в стране произошел из-за действий президента РФ.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден перекладывает ответственность за топливный кризис в стране на плечи президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявила ведущая новостей американского телеканала ABC News.

Американские зрители горячо согласились со словами журналистки в комментариях.

«Байден как футбольный тренер, который не выиграл ни одной игры. Он вечно повторяет, что во всем виноват его предыдущий коллега или соперник», - цитирует РИА Новости одного из пользователей соцсети.

По мнению еще одного комментатора, вся мировая экономика связана между собой, и невозможно ввести санкции против одной страны, думая, что это не отразится на собственной.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты избегают прямой конфронтации с Российской Федерацией. Помощник американского президента по коммуникациям Кейт Бедингфилд сообщила, что не принимаются решения о военной поддержке Украины, которые могут спровоцировать конфликт.