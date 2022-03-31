В Белом доме заявили, что США избегают прямой конфронтации с РФ

По словам Бедингфилд, президент США Джозеф Байден учитывает два фактора, когда решает «что именно отправить» Киеву.

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Вашингтон избегает прямой конфронтации с Россией, поэтому решения о военной поддержке Украины, которые могли бы спровоцировать конфликт, не принимаются. Об этом сообщила помощник президента США по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

«Первое - это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооружённым силам отразить российскую агрессию... Второе, как президент говорил много раз, он не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими», - цитирует слова Бедингфилд RT.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступил перед американскими военнослужащими в Польше. Обращаясь к бойцам 82-ой воздушно-десантной дивизии глава Белого дома допустил странную оговорку, намекнув им на возможную командировку на Украину.