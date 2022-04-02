«Все относятся хорошо»: сбитый летчик ВСУ рассказал об условиях содержания в российском госпитале
Пилот украинского истребителя Су-25 рассказал о том, как сдался российским войскам после того, как его самолет подбили. Военнослужащий получил ранение и российские медики оказали ему необходимую помощь.
«Под Херсоном попал в плен, сбит с ПЗРК на самолете Су-25. Катапультировался. Оказали первую медицинскую помощь и отвезли в полевой госпиталь, там сделали операцию, потом отвезли в дальнейшее место дислокации», - рассказал Андрей.
Военнослужащий отметил, что к нему отнеслись хорошо и обеспечили хорошее лечение, в том числе давали необходимые обезболивающие.
«Все относятся хорошо. Мы все когда-то были братскими народами, да и сейчас мы братские народы. Надо заканчивать это (конфликт - прим. ред.)», - рассказал Андрей.
Андрей признался, что когда вернется домой то оставит военную карьеру и перейдет в гражданскую авиацию.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что условия содержания сложивших оружие украинских военнослужащих идеальны и соответствуют правилам Женевской конвенции. По ее словам, российские военнослужащие не применяют насилие или унижение к пленным.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов